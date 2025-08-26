技術承継機構が続伸している。同社は２５日の取引終了後、電源機器の設計・製造・販売を行うアルファーシステム（長野県飯田市）の発行済み株式の１００％を取得し子会社化すると発表。これが株価の支援材料となったようだ。取得価額は非開示。アルファーシステムの２５年３月期の売上高は４億７８００万円、最終利益は６０００万円。技術承継機構はアルファーシステムを含む譲受先の経営支援を引き続き進める