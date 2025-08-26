【北京共同】北朝鮮メディアは26日、朝鮮人民軍のキム・ヨンボク第1副総参謀長が18〜28日の米韓軍事演習「乙支フリーダムシールド（自由の盾）」を批判し「明白な戦争の意思を示すものだ」とする談話を出したと報じた。金正恩朝鮮労働党総書記も同様の発言をしており、北朝鮮側は反発を強めている。談話は、演習には北朝鮮への「核先制攻撃」に関する内容も含まれているとし、「防衛的」な演習だとする米韓の説明は詭弁だと主