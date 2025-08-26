26日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝147円81銭前後と、前日午後5時時点に比べ47銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝171円67銭前後と68銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース