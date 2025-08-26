日本銀行が２６日発表した７月の企業向けサービス価格指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１１１・０となり、前年同月比で２・９％上昇した。５３か月連続のプラスとなった。企業向けサービス価格指数は、企業間で取引される輸送や広告などサービスの値動きを示す。