Netflixのストップモーションアニメ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5〜8話の全4話）が、9月4日より世界独占配信される。これを記念して新エピソードに登場するポケモンたちの場面カットが公開された。【画像】睨むメタグロス！モフモフのウインディ…公開された新場面カット同作はポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル（声：のん）と相棒のコ