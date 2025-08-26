キケ・ヘルナンデスがメジャーに復帰(C)Getty Imagesドジャースは現地時間8月25日、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスがメジャーに復帰すると発表。代わりに内野手のバディ・ケネディを事実上の戦力外（DFA）にした。【動画】「何を着用しているんだ？」と話題になったキケ・ヘルナンデスのヘッドギアの映像を見るキケ・ヘルナンデスは左肘の炎症で7月に負傷者リスト（IL）入りし、20日に3Aで実戦復帰を果たしていた。また