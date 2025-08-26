アメリカのトランプ大統領は全米各地に即時、派遣できる州兵の専門部隊を組織するようヘグセス国防長官に指示しました。25日、関連する大統領令に署名しました。トランプ政権が治安が悪化していると認定する地域に州兵を派遣し、治安対策に当たらせる狙いです。トランプ氏は中西部イリノイ州のシカゴや東部メリーランド州のボルティモアなど、民主党内で人気が高く、2028年の大統領選挙で候補者になりうる知事がいる地域を対象に州