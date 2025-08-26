アメリカのトランプ大統領は、アメリカ国旗を焼き捨てるなど、国旗への冒とく行為をした人物を訴追するよう司法省に求める大統領令に署名しました。アメリカのトランプ大統領は25日、アメリカ国旗を焼き捨てるなど、「国旗への冒とく行為」をした人物を訴追するよう、司法省に求める大統領令に署名しました。大統領令では、国旗は「国家の象徴」だとして、それを燃やすことは「暴力や暴動を誘発するおそれがある」としています。ア