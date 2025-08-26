2023年からフランスのオセールでプレーしてきたオナイウ阿道。加入1年目は2部リーグで15ゴールを叩き出し、チームの1部昇格に大きく貢献した。昨季は1部リーグで4ゴールを記録したが、今シーズンは開幕2試合時点で起用されていない（開幕戦はベンチ入りも出場なし、2戦目はベンチ外）。ベルギー紙『Voetbalkrant』などによれば、ベルギー1部のデンデルがオナイウの獲得を狙っており、交渉を行っているという。昨季ベルギー1部リー