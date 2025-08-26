◆米大リーグドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）世界的人気を誇る韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」メンバーのＶが２５日（日本時間２６日）、レッズ戦でのファーストピッチを前に本拠地ドジャースタジアムに姿を現した。ベンチにいたVの前に、ドジャース・大谷翔平投手がサプライズ登場すると、口を大きく開けて驚きの表情。すぐに笑顔でハグを交わして談笑すると、帰り際に