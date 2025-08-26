2025Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¼Â¸½¸«ÄÌ¤·¤ÎÇö¤¤À¯ºö¤ò·Ç¤²¤ÆÀï¤¤¡¢µÄÀÊ¤ò°Ý»ý¤â¤·¤¯¤ÏÁý¤ä¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÇ¸À¤¹¤ë¡Ó¸õÊä¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤Îº×Åµ¡¢2024Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¤¢¤Î¤È¤­¡¢¾¡¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ï»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬¼«ÇúÅª¤ËÅ¾¤ó¤À·ë²Ì¡¢¥È¥é¥ó¥×