ますだおかだ岡田圭右（56）が26日までにインスタグラムを更新。4月に結婚した娘の岡田結実（25）とのツーショットを公開し「娘よ、おめでとう」と祝福。一方が正面を向けば、もう一方は背中を向いた、父娘ツーショットを公開。「Fhoto by娘の夫くん」と、夫の一般男性が撮った写真だと説明した。前日25日には、結実がインスタグラムに写真を投稿し「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました」と、岡田とと食事したと