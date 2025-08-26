ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、本拠でのレッズ戦の試合前にメディア取材に対応。「父親リスト」に入ったブレーク・スネル投手（32）がローテーションを飛ばさずに登板する見通しと明かした。スネルはパドレスとの首位攻防初戦の22日（同23日）に先発。7回2失点の力投も援護に恵まれず、2敗目を喫した。試合後は、試合後は夫人の出産に立ち会うため、会見を行わず急いで球場を離れた。その