「一橋大卒24歳女子、スナックのママになる」と各メディアで取り上げられた東京都国立市の「スナック水中」。スナックをこれまでなじみのなかった女性や若者も楽しめる街の社交場として「ゆくゆくはいろんなエリアでも出店していきたい」とママの坂根千里（さかね・ちさと）さんは話していました。2022年オープンから3年、前回の取材からもうすぐ2年。「その後、どうなりましたか?」と再び来訪しました。