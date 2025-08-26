仙台市内の公園で、6月ごろから、車止めの金属製のポール盗難が相次ぎ、少なくとも51本が持ち去られていたことがわかった。仙台市によると、6月30日、青葉区の公園に設置されていた車止めのステンレス製のポール4本がなくなっていることに住民が気付き盗難被害が発覚した。青葉区によると、盗難被害は、この公園以外にも5カ所で確認されている。仙台市すべての区で同様被害を確認FNNの取材では、仙台市のすべての区で同様の被害が