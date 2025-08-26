1960年代から80年代前半にかけて、日本を代表するフォワードとしてサッカー界をけん引した釜本邦茂さんがこのほど亡くなった。81歳だった。私のように60年代後半からサッカーを見続けている者にとって、68年メキシコオリンピックで得点王となり、銅メダル獲得に貢献した釜本さんは、アジア最高のストライカーとしてほとんど神のような存在だ。古くからの野球ファンが、やはり先ごろ死去した長嶋茂雄さんに寄せる思いに近いかもしれ