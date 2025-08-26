Vさんが試合前練習を見学…大谷もベンチに登場【MLB】ドジャース - レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）人気グループ「BTS」のVさんが25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムに来場した。ベンチでは大谷翔平投手と握手を交わし、米国でも大人気のアジアのスター同士の2ショットが実現した。「テテ」という愛称で親しまれるVさんは、試合前に始球式を行う予定となっている。ドジャースのユニホーム姿でベンチへ登場すると、