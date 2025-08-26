ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月4日（木）から「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」、9月5日（金）から「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を開催。9月4日（木）からは、昨年も大盛況だったDJピカチュウやDJゲンガーたちとのハロウィーン・パーティの内容を一新し「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が新登場する。それに先駆け、9月3日（水）からは「スタジオ・スターズ・レストラン」にポケモンの