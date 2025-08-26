「8月26日」。今日は何の日でしょう？答えは「レインボーブリッジ開通記念日」。1993（平成5）年8月26日、「東京港連絡橋・通称レインボーブリッジ」が開通しました。観光スポットやデートスポットとして人気なだけではなく、数々の映画やドラマにも登場しています。東京のシンボルともいえるレインボーブリッジに込められた想いに迫ります。 レインボーブリッジが建設されるまで東京都港区芝浦地区と台場地区とを結ぶ吊り橋が「東