24日のタイガース戦で本塁打を放ち、ベンチで祝福されるロイヤルズのビニー・パスクアンティノ＝デトロイト（AP＝共同）米大リーグ機構は25日、週間MVP（18〜24日）を発表し、ア・リーグはロイヤルズの内野手パスクアンティノ、ナ・リーグはフィリーズの先発左腕スアレスが選ばれた。パスクアンティノは7試合で打率3割7分9厘、6本塁打、12打点。スアレスは2勝0敗、防御率1.32だった。（共同）