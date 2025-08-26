宮城県警仙台南署は２４日、仙台市太白区の６０歳代の会社員男性が、コメの格安販売をかたる特殊詐欺で約１０００万円をだまし取られたと発表した。県警によると、同種の特殊詐欺被害が県内で確認されたのは初めて。発表によると、男性のスマートフォンに７月１１日、「厳選国産米が期間限定セール」と書かれたメールが届いた。男性は記載されていたＵＲＬに接続し、１０キロ約５０００円で販売されていた商品の購入手続きをし