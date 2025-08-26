静岡県は8月25日、7月に静岡県三島市内の商業施設で万引きした疑いで逮捕され不起訴処分となった県立静岡がんセンターの30代の男性看護師を停職1か月の懲戒処分にしたと発表しました。 停職1か月の懲戒処分を受けたのは、静岡がんセンターの看護部に勤務する30代の男性看護師です。 県によりますと、男性看護師は7月10日、三島市内の商業施設に入るスーパーで、計12点の買い物をしてセルフレジで精算を