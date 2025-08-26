◆米大リーグオリオールズ―レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２５日（日本時間２６日）、敵地・オリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場。菅野智之投手（３５）との日本人対決で４回の第２打席は一塁内野安打を放ち、８打席ぶりに「Ｈ」ランプをともした。２点を追う４回１死。１ストライクから菅野の２球目、９３・３マイル（約１５０