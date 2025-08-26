一度は老中の座を勇退したものの、御三家（水戸・尾張・紀伊）と一橋治済（生田斗真）による追及が田沼意次（渡辺謙）を襲います。高岳（冨永愛）の機転によって御三家と一橋の離間（分断工作）に成功し、裏の老中首座として幕政に復帰した意次ですが、松平定信（井上祐貴）の策にかけられてしまいました。いつまで経っても大坂からの米が届かない……「米がなければ犬を食え」というデマさえ飛び交い、民衆の怒りは頂点に達します