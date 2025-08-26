ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、本拠でのレッズ戦の試合前にメディア取材に対応。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）の現状を語った。佐々木は20日に傘下マイナーで2度目のリハビリ登板を行い、3回1/3、60球を投げて3安打、2奪三振、3四球で2失点（自責1）だった。最速は97.8マイル（約157.4キロ）で、前回登板より約3.4キロアップした。右