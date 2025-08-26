ドジャースは25日（日本時間26日）、左肘を痛めて負傷者リスト（IL）入りしていた“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（33）を復帰させると発表した。これに伴い、今月チームに加入したバディ・ケネディ内野手（26）を40人の登録枠から外した。キケについて、デーブ・ロバーツ監督は「次のシリーズから戻ってくる予定」とこの日のレッズ戦からの復帰を示唆していた。チームは前日のパドレス戦に勝利して地区優勝M31が