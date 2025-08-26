首脳会談で笑顔を見せる韓国の李在明大統領（左）とトランプ米大統領＝25日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】北朝鮮に「トランプ・ワールド」を建ててもらってゴルフをしたい―。25日、ホワイトハウスで開かれた米韓首脳会談。韓国の李在明大統領は「朝鮮半島の平和の構築者」になれるなどとトランプ米大統領にお世辞とも取れるような調子で称賛を繰り返し、敵対的な雰囲気に陥らないよう躍起になった。トランプ氏は