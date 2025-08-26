以前にはF-22を撃墜扱いにした実績もフランス航空宇宙軍（空軍）は2025年8月20日、フィンランドで実施された北大西洋条約機構（NATO）の多国間演習「アトランティック・トライデント25」において、アメリカ空軍のF-35A「ライトニングII」をロックオンし、“撃墜判定”に至った模様を公式Xで公開しました。【え、ロックオンしてる!?】これが、F-35をとらえた「ラファール」です（動画）公開された44秒の動画では、15秒あたりか