東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値171.70高値172.66安値171.58 173.46ハイブレイク 173.06抵抗2 172.38抵抗1 171.98ピボット 171.30支持1 170.90支持2 170.22ローブレイク ポンド円 終値198.84高値199.30安値198.39 200.21ハイブレイク 199.75抵抗2 199.30抵抗1 198.84ピボット 198.39支持1 197.93支持2 197.48ローブレイク