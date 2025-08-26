東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.39高値8.45安値8.37 8.52ハイブレイク 8.48抵抗2 8.44抵抗1 8.40ピボット 8.36支持1 8.32支持2 8.28ローブレイク シンガポールドル円 終値114.95高値115.03安値114.24 116.03ハイブレイク 115.53抵抗2 115.24抵抗1 114.74ピボット 114.45支持1 113.95支持2 113.66ローブレイク 香港ドル