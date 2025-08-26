東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6482高値0.6505安値0.6472 0.6534ハイブレイク 0.6519抵抗2 0.6501抵抗1 0.6486ピボット 0.6468支持1 0.6453支持2 0.6435ローブレイク キーウィドル 終値0.5848高値0.5881安値0.5843 0.5910ハイブレイク 0.5895抵抗2 0.5872抵抗1 0.5857ピボット 0.5834支持1 0.5819支持2 0.5796