伊藤沙莉が主演する映画『風のマジム』より、主人公マジム（伊藤）、母・サヨ子（富田靖子）、祖母・カマル（高畑淳子）の3人が、森山直太朗の主題歌「あの世でね」をハミングする本編冒頭映像が解禁された。【動画】家族で囲む沖縄の朝食風景『風のマジム』本編冒頭映像原作は、「南大東島の風に吹かれて育つサトウキビからラム酒を作りたい」と思い立ち、社内のベンチャーコンクールを活用してビジネスを立ち上げた金城祐子