・イギリス・ＦＴＳＥ１００ 休場 ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２７３．１２（－８９．９７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７８４３．０４（－１２６．６５） ・ロシア・ＲＴＳ １１２７．２９（－２．８０） 出所：MINKABU PRESS