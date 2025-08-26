『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の主題歌が木村カエラ書き下ろし楽曲「君の傘」に決定。主題歌入り本予告＆メインビジュアルが解禁された。【動画】木村カエラ書き下ろし主題歌「君の傘」初解禁『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』本予告本作は『映画 すみっコぐらし』シリーズ第4弾。ナレーションを井ノ原快彦と本上まなみが担当する。すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。雨のせいで、あ