・ＮＹダウ４５２８２．４７（－３４９．２７） 高値４５６０５．２５ 安値４５２７３．０９ ・Ｓ＆Ｐ５００６４３９．３２（－２７．５９） ・ナスダック総合指数２１４４９．２９（－４７．２５） 出所：MINKABU PRESS