・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６４．８０ドル（＋１．１４ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３４１７．５ドル（－１．０ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３８６７．７セント（－３２．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５０６．７５セント（＋２．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝３８９．２５セ