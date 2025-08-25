三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典がプロデューサーを務めるブランド「ゴッド オンリー ノウズ（GOD ONLY KNOWS）」が、初のポップアップストアをジュンが運営するコンセプトストア「ヴイエー（V.A.）」に出店する。期間は8月26日から9月1日までで、物販エリアは事前抽選予約制。岩田が来場したオープン前日の今日、会場周辺には多くのファンが詰めかけた。 【画像をもっと見る】 ポップアップ会場は、1階の事前予約制物販エリ