アメリカのトランプ大統領は「国防総省」の名称を「戦争省」に改めることを検討する考えを示しました。「アメリカは第1次世界大戦と第2次世界大戦で勝利した。当時は『戦争省』と呼ばれていた。それこそが本質であり、『防衛』はその一部に過ぎない」（トランプ大統領）トランプ大統領は25日、「国防総省」の名称について、かつての「戦争省」に改めることが望ましいとして、検討に着手する考えを示しました。トランプ氏はそ