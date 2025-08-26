◆米大リーグメッツ―フィリーズ（２５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツの千賀滉大投手が２５日（日本時間２６日）、本拠のフィリーズ戦に８勝目を目指して先発した。同地区首位との対決。初回先頭のターナーにいきなり三塁打を打たれ、２番シュワバーの二ゴロで生還を許した。続くハーパーは一ゴロ、リアルミュートは中飛に打ち取り、１失点で初回を終えた。前回登板の２０日（同２１日）の敵