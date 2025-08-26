動画配信大手の米ネットフリックス社は２６日、２０２６年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を日本国内で全４７試合をライブ配信すると発表した。同社はＮＦＬやプロレスのＷＷＥのライブ配信を行っており、日本で同社によるスポーツの生中継は初めて。同社日本コンテンツを統括するバイスプレジデントの坂本和隆氏は「日本における新たな視聴先に選ばれましたことを大変