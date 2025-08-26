◆米大リーグドジャース―レッズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは２５日（日本時間２６日）、左肘炎症で負傷者リスト（ＩＬ）入りしていたＥ・ヘルナンデス内野手（３４）のメジャー復帰を発表した。７月６日（同７日）から離脱していた愛称「キケ」の人気者は、３Ａで５試合のリハビリ出場を行い、打率３割５分７厘、二塁打２本、３打点を記録した。今季は７２試合で打率１割９