歌手で俳優の武田鉄矢が２６日、火曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）を休んだ。ＭＣで俳優の谷原章介は「本日はですね、武田さん、撮影のためにお休みとなっております」と告知した。代わりに元衆議院議員で番組木曜スペシャルキャスターを務める杉村太蔵が出演した。谷原は杉村へ「ありがとうございます。本当にありがとうございます」と感謝した。これ