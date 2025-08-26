今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第107話が26日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、八木（妻夫木聡）のひらめきで嵩（北村匠海）の詩とイラストが入った陶器のグッズは追加注文がくるほど売れていた。それでももっと詩を書けと言う八木に、のぶ（今田美桜）は嵩は漫画家なのでそんなに詩は書けないと反論してしまう。そんなのぶに、嵩