昨年まで1位だったが今年は6位に落ちた埼玉県熊谷市の熊谷駅前国内最高気温ランキングで6位に落ちた、かつての「日本一暑い街」埼玉県熊谷市は今後、どうアピールすればいいのか？そして、取材でわかった転落の理由とは？知られざる熊谷の実情が、この特集を読めばすべてわかる！【表】国内最高気温ランキング■1位でも6位でも暑いことは変わらない！暑い！とにかく暑い!!今年はすでに昨年までの国内最高気温を超える街が5ヵ