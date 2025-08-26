「誘拐の日」(テレビ朝日系) 主演・斎藤工と永尾柚乃の、心優しいが間抜けな誘拐犯と記憶喪失の天才少女の異色タッグによる逃走劇を描くのが、7月より放送中の「誘拐の日」だ。 斎藤工と永尾柚乃の共演で繰り広げる、誘拐犯と天才少女の逃走劇重い心臓病を患っている娘・芽生(日下莉帆)の治療費を工面するために、裕福な病院の娘・七瀬凛(永尾)を誘拐した新庄政宗(斎藤)。この誘拐は妻・汐里(安達祐実)が計画したものだったが