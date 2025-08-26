ネットフリックスのロゴ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米動画配信大手ネットフリックスは25日、来年3月に開催される野球の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を獲得したと発表した。全47試合をライブとオンデマンドで配信し、今大会の地上波での試合放送はないとしている。前回大会で優勝した日本での盛り上がりを受けて契約額が高騰したとみられ、資金力豊富で近年スポーツコンテ