◇ナ・リーグメッツ―フィリーズ（2025年8月25日ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手（32）が25日（日本時間26日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。初回は1失点の立ち上がりとなった。立ち上がり、先頭・ターナーにフルカウントまで粘られ、7球目の真ん中付近の直球を中堅に弾き返され、中堅手・テーラーが飛びついたものの捕球できず、いきなり三塁打を許した。次打者・シュワバーのニゴロの間に先制を許し、あっとい