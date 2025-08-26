「ドジャース−レッズ」（２５日、ロサンゼルス）左肘痛のため負傷者リスト入りしていたドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が戦列に復帰した。代わってクリフトン・ケネディ内野手がメジャー４０人枠を外れ、事実上の戦力外となった。キケは７月７日に左肘痛で負傷者リスト入り。ロバーツ監督は「打撃に影響がある」として長期離脱を示唆していたが、約１カ月半のリハビリを経て今月２０日の傘下マイナーの試合で実戦に