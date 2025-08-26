アメリカのトランプ政権によって誤ってエルサルバドルに強制送還され、その後アメリカに帰還した男性が、再び当局に拘束されました。東部メリーランド州在住のエルサルバドル国籍の男性は3月、トランプ政権の手違いでギャング組織の一員としてエルサルバドルに強制送還され、6月にアメリカに戻された後、過去に人身売買に関わったとして収監されました。22日に釈放され、家族との再会を果たしましたが、3日後の25日朝、移民