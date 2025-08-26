広島・高太一投手（２４）が２５日、大投手とのマッチアップを制して白星をつかむと誓った。２８日・巨人戦（マツダ）に先発予定で、田中将との投げ合いが予想される。「対戦するのは巨人のバッター。そこは意識せず、巨人にしっかり勝つ。そこだけを頭に入れてやっていきたい」と相手打者との勝負に集中する。プロ入り初の巨人戦登板は、思いがけない巡り合わせになった。相手は日米通算１９９勝右腕。「（２０１３年の）楽天